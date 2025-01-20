«Хвича выиграет «Золотой мяч» через 2-3 года в «ПСЖ». Лигу чемпионов – нет, там Мбаппе, Месси и Неймар не смогли». Челебадзе о Кварацхелии
«Конечно, Испания подошла бы Хвиче больше, чем Франция. Тем более в Испании играют сразу три великих клуба. Там и «Барселона», и «Реал», и «Атлетико» одинаково сильны. И в целом в Испании футбол сильнее, там интереснее играть. А чем больше у тебя серьезных соперников, тем ты сильнее как футболист.
Конечно, во Франции не такой сильный чемпионат, как в Испании. Лига 1 – последняя из топ-лиг по уровню. В том же «ПСЖ» играли Мбаппе, Месси и Неймар, но они не смогли выиграть Лигу чемпионов. Конечно, Хвиче будет невозможно выиграть Лигу чемпионов.
Зато он будет постоянно играть в лучшем турнире мира. А «Наполи» вообще не играл в еврокубках. Это смехотворно. Это была вина президента. Но попался такой дурак, что поделаешь.
Хвича в «ПСЖ» будет счастлив. Он будет думать только о футболе, а об остальном забудет. И в голосовании «Золотого мяча» он будет выше. И выиграет его через два-три года.
Он будет показывать всему миру свою силу в чемпионате Франции и в Лиге чемпионов. Тем более сейчас в Лиге чемпионов очень много игр. Так что у него точно будет шанс показать себя на международном уровне, а не только в чемпионате Франции.
И не забывайте про игры в сборной. Так что Хвича будет всегда на виду», – сказал бывший нападающий «Динамо» Тбилиси и сборной СССР Челебадзе.
Хвича перешел из «Наполи» в «ПСЖ» за 70 млн. Взял 7-й номер
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