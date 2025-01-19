Тарасов о 1-й тренировке Хвичи в «Локо»: «Брал мяч, финтил, никому не отдавал, обыгрывал. Играл немного в колхозный футбол, как во дворе, но было видно, что талантливый»
Дмитрий Тарасов вспомнил об игре Хвичи Кварацхелии за «Локомотив».
На днях вингер перешел из «Наполи» в «ПСЖ» за 70 млн евро.
«Помню очень хорошо, когда Хвича только пришел в «Локомотив», его первую тренировку. Тогда парень брал мяч, финтил, никому не отдавал, обыгрывал. Играл немного в колхозный футбол, но было видно, что талантливый, есть задатки. Хотя играл как во дворе.
Надо было его немного обучить, направить. Я был уверен, что это перспективный игрок, но на тот период руководство «Локомотива» не совсем в него поверило. Поверил Семин», — сказал бывший полузащитник «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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