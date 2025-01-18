Трансфер Хвичи в «ПСЖ» за 70 млн евро – второй в списке крупнейших продаж «Наполи» после перехода Игуаина в «Ювентус» за 90 млн
Трансфер Хвичи Кварацхелии – второй в списке крупнейших продаж «Наполи».
Грузинский вингер на этой неделе перешел в «ПСЖ» за 70 млн евро.
Больше «Наполи» платили только за Гонсало Игуаина – «Ювентус» отдал за аргентинского форварда 90 млн евро в 2016 году.
Топ-5 самых дорогих продаж «Наполи» выглядит так:
1. Гонсало Игуаин в «Ювентус» в 2016 году – 90 млн евро;
2. Хвича Кварацхелия в «ПСЖ» в 2025 году – 70 млн евро;
3. Эдинсон Кавани в «ПСЖ» в 2013 году – 64,5 млн евро;
4. Жоржиньо в «Челси» в 2028 году – 57 млн евро;
5. Ким Мин Чжэ в «Баварию» в 2023 году – 50 млн евро.
Полный рейтинг можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
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