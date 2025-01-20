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Глава ФИФА Инфантино посетил инаугурацию Трампа в Капитолии

Президент ФИФА посетил инаугурацию Дональда Трампа.

Сегодня в США прошла инаугурация 47-го президента. Трамп принес присягу в Ротонде вашингтонского Капитолия и вступил в должность.

Мероприятие посетил президент ФИФА Джанни Инфантино, который ранее встречался с Трампом по поводу ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Инаугурацю также посетили президент UFC Дана Уайт и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Изображение: кадр из трансляции

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
logoДональд Трамп
Политика
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logoДжанни Инфантино
logoЧМ-2026
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