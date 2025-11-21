Слот о «Ливерпуле»: «Не знаю, почему мы чаще уступаем, чем ведем в счете. Гол против «Сити» отменили без уважительной причины, и вскоре мы проигрывали 0:2. Это сильно влияет»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о том, что команда мало забивает в начале матчей или в целом первой.
«Я знаю, что в последнее время мы чаще уступаем 0:1, чем ведем 1:0. Сейчас я не могу объяснить, почему это так, возможно, мне нужно немного больше времени, чтобы обдумать это, но это действительно влияет на игру.
Я много раз говорил, что «Манчестер Сити» полностью заслужил преимущество в первом тайме, но это имеет большое значение, если вы уходите на перерыв при счете 1:1. А когда гол отменяется без уважительной причины, а через две секунды вы проигрываете 0:2... Голы, безусловно, сильно влияют на игру. Но я не могу объяснить, почему так происходит именно сейчас», – сказал Слот.
Напомним, 9 ноября «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» (3:0). Позднее комиссия АПЛ признала ошибочным решение арбитра Криса Каваны отменить гол Вирджила ван Дейка на 38-й минуте игры.