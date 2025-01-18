Инфантино встретился с Трампом в преддверии инаугурации президента США: «Обсудили ЧМ и КЧМ – два поистине глобальных турнира. Футбол объединяет весь мир!»
Джанни Инфантино встретился с Дональдом Трампом.
Глава ФИФА выложил совместную фотографию с избранным президентом США.
«Для меня было честью встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго (частной резиденции Трампа – Спортс’’) во Флориде в преддверии его предстоящей инаугурации.
Мы обсудили клубный чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом, и чемпионат мира по футболу 2026 года – два поистине глобальных турнира, в проведении которых Соединенные Штаты будут играть ключевую роль.
Спасибо вам, господин Президент, за то, что уделили время и поддержите ФИФА в ближайшие месяцы. Америка рада гостям со всего мира, а футбол объединяет весь мир 🌎❤️⚽!» – написал президент ФИФА Инфантино.
Фото: инстаграм Джанни Инфантино
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Джанни Инфантино
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