Лалас об инаугурации Трампа: «Вы мой президент. Теперь за работу 🇺🇸»

Алекси Лалас отреагировал на инаугурацию Дональда Трампа.

«Вы мой президент, Дональд Трамп . А теперь за работу 🇺🇸 », – написал бывший защитник сборной США Лалас.

В эти минуты в США проходит инаугурация 47-го президента.

Первым принес присягу избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. После него Трамп принес присягу и вступил в должность президента США.

Один из пользователей написал Алекси : «Вы позор нашей страны». А тот ответил : «Я сияющий луч истины, любви и красоты, пронзающий сердце страха, ненависти и слабости».

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