Лалас об инаугурации Трампа: «Вы мой президент. Теперь за работу 🇺🇸»
«Вы мой президент, Дональд Трамп. А теперь за работу 🇺🇸 », – написал бывший защитник сборной США Лалас.
В эти минуты в США проходит инаугурация 47-го президента.
Первым принес присягу избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. После него Трамп принес присягу и вступил в должность президента США.
Один из пользователей написал Алекси: «Вы позор нашей страны». А тот ответил: «Я сияющий луч истины, любви и красоты, пронзающий сердце страха, ненависти и слабости».
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