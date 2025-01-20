Президент UFC Дана Уайт посетил церемонию инаугурации Дональда Трампа.

Уайт попал в кадры трансляции из зала.

Напомним, мероприятие проходит сегодня в Вашингтоне. Дональд Трамп официально вступает в должность 47-го президента США.

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