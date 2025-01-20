Дана Уайт посетил церемонию инаугурации Дональда Трампа
Президент UFC Дана Уайт посетил церемонию инаугурации Дональда Трампа.
Уайт попал в кадры трансляции из зала.
Напомним, мероприятие проходит сегодня в Вашингтоне. Дональд Трамп официально вступает в должность 47-го президента США.
Уайт сфотографировался с Трампом и Роганом
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер HalalFlow
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