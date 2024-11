Трамп стал президентом США, потому что не получил команду в НФЛ. Он мстит за это уже 40 лет

В феврале 2019 года перед Конгрессом США выступал юрист Майкл Коэн, на протяжении 12 лет работавший на Дональда Трампа .

Он рассказал, что пятью годами ранее его бывший начальник искусственно завысил объемы своего состояния, чтобы получить кредит от Deutsche Bank для покупки клуба НФЛ «Баффало Биллс».

По документам, за два года состояние Трампа увеличилось почти вдвое (до $8,6 млрд) благодаря взрывному росту стоимости бренда Trump. Как считает Коэн, одиозный политик и бизнесмен далеко не в первый раз использовал стратегию случайных чисел, возвышавших его на десятки позиций в списке Forbes.

Это была четвертая за 35 лет прямая попытка Трампа попасть в число владельцев НФЛ. Через год после поражения в конкурентной борьбе, уже во время президентской кампании Трамп в интервью Sports Illustrated сказал: «Я рад, что не получил команду, поскольку, если бы я купил «Баффало Биллс», то не пошел бы в президенты, а это гораздо важнее».

Трамп хотел купить 4 разных клуба НФЛ

1981 год. 35-летний Дональд, наследник девелоперской империи Фреда Трампа, становится новым фаворитом нью-йоркских газет. Он организует грандиозную трансформацию отеля Коммодор в Хайетт-Гранд-Сентрал и строит первый амбициозный объект, меняющий восприятие громкой фамилии. Теперь все в Нью-Йорке знают, что Трамп-тауэр построил не отец, а сын.

«Я был известен, но недостаточно», – говорил Дональд Трамп про начало 1980-х.

Тогда он решил совместить приятное (страсть к спорту) с полезным (бизнес и пиар) и стал одержим идеей попасть в НФЛ. Профессиональный футбол в США уже ощутимо опережал бейсбол по популярности: Супербоул смотрели в среднем на 30 млн телезрителей больше, чем финал Мировой серии – но до наступления эпохи абсолютного доминирования оставалось около десяти лет.

1. Роберт Ирсей, владелец команды «Балтимор Колтс» , испытывавшей серьезные трудности с посещаемостью матчей, намеревался либо продать ее, либо перевезти в другой город. Трамп собрал команду, в которой главным футбольным специалистом был бывший тренер «Вашингтон Редскинс» Джордж Аллен, и сделал предложение – $50 млн.

Ирсей долго думал, взвешивал аналогичные предложения, а в итоге провернул поистине кинематографическую операцию по перевозу имущества клуба на 15 фурах в Индианаполис за одну ночь – власти Балтимора приняли закон, по которому могли экспроприировать имущество «Колтс».

2. Тогда Трамп обратил внимание на «Даллас Ковбойз» . Он хотел предложить владельцу Клинту Марчисону сделку за те же $50 млн, но в конечном счете передумал.

«Мне жаль бедолагу, который купит «Даллас». Он попадет в безнадежную ситуацию. Если команда начнет побеждать, ну и что, они и так побеждали долгие годы. А если начнет проигрывать, что, скорее всего, и произойдет, то весь мир будет считать его за лузера», – объяснял свое решение Трамп в интервью The New York Times. Также он не считал, что сможет добиться значительных доходов при вложении $50 млн.

В итоге «Ковбойз» купил бизнесмен Джерри Джонс. Сейчас клуб оценивается в $11 млрд и вот уже много лет не опускается ниже второй строчки в списке Forbes. В первой половине 90-х «Даллас» выиграл три Супербоула, став одной из величайших династий в истории американского футбола.

3. В конце 1980-х у Трампа был реальный шанс приобрести «Нью-Ингленд Пэтриотс» – провинциальную команду, погрязшую в долгах и никогда ничего не выигрывавшую.

Дональд получил право первой ставки, но затем вышел из переговоров – не захотел оплачивать долги. В 1994 году «Пэтриотс» купил Крафт и сделал ее самой успешной в XXI веке: 9 выходов в Супербоул, 6 чемпионских перстней. Ну, технически 5, поскольку один чемпионский перстень Крафта перекочевал к Владимиру Путину.

«Он положил кольцо в карман и ушел с тремя агентами КГБ». Как Путина обвинили в краже чемпионского перстня НФЛ

4. Последняя попытка была стать владельцем клуба в НФЛ была предпринята Трампом в 2014 году, когда умер Ральф Уилсон, основатель «Баффало Биллс» .

Фаворитом на покупку команды считалась группа бизнесменов из Торонто во главе с музыкантом Джоном Бон Джови. Потенциальный переезд «Биллс» в Канаду формально превращал бы НФЛ в международную лигу, но Трамп уже тогда был готов перекрыть границу.

С его подачи был организован отдел черных пиарщиков, которые под видом простых болельщиков стали распространять слухи о неминуемом переезде команды в Торонто в случае победы Бон Джови (хотя музыкант публично открещивался от такой идеи) и проводить акции.

Например, владельцы пабов и ресторанов в Баффало получали деньги за то, чтобы делать свои заведения «зонами, свободными от музыки Бон Джови».

Постоянно повторяющиеся нарративы о том, что народ Баффало выступает против музыканта, привели к самоисполняющемуся пророчеству: люди читали в газетах, что они ненавидят Бон Джови, и начинали его ненавидеть. Собственно, под таким заголовком и вышел большой материал в газете New York: John Bon Jovi is the Most Hated Man in Buffalo.

Но даже после того, как заявку канадцев потопил «злой гений» (как его назвал рок-музыкант) Трамп, «Биллс» все равно отошли другому претенденту.

Во-первых, потому что попечители траста Уилсона просто готовы были принять самую высокую ставку, а она поступила от владельца клуба НХЛ «Баффало Сейбрз» Терри Пегулы ($1,4 млрд). Во-вторых, потому что после определенных событий середины 80-х Дональд Трамп стал персоной нон-грата в НФЛ.

Трамп пытался попасть в НФЛ через лигу-конкурента, но в итоге обанкротил ее

Возвращаемся в первую половину 80-х. Бизнесмен из Нового Орлеана Дэвид Диксон, благодаря которому в НФЛ появилась команда «Сейнтс», а еще был построен стадион «Луизиана Супердоум» и организован просуществовавший до 1990 года теннисный тур World Championship Tennis, загорелся новым проектом.

Сейчас тот факт, что регулярный сезон НФЛ стартует осенью и длится всего 4 месяца, кажется логичным и естественным. Объясняют это большими нагрузками, травматичностью и синхронизацией со студенческим спортом: учебный год начинается осенью, игры тоже, вот и совместили. Но 100 лет назад, когда профессиональный футбол только зарождался, основная причина была в нежелании конкурировать с тогдашним королем американского спорта – бейсболом. Весна и лето были зарезервированы за битой и ловушкой.

Поскольку к 80-м профессиональный футбол обошел бейсбол по популярности, то Диксон придумал закрыть пробелы в календаре. Тем более, что конкуренция с НФЛ выглядела теперь страшнее конкуренции с МЛБ. Еще одна важная причина – появление современных стадионов у тех же колледжей по всей стране. Их можно было использовать за пределами студенческого сезона.

Как и практически все конкуренты НФЛ, ЮСФЛ была обречена на провал и просуществовала всего три года. При этом проект не был бессмысленным – там обкатали новые варианты правил, унаследованные затем «старшим братом», матчи были качественными и зрелищными, а на поле выходили будущие члены Зала славы НФЛ.

На старте клубы ЮСФЛ не жалели денег на привлечение вчерашних студентов – именно здесь начинали профессиональную карьеру подряд три обладателя приза Хайсмана, главной индивидуальной награды в студенческом футболе.

Трамп к ЮСФЛ присоединился не сразу, зато организовал лиге пышные похороны. В 1983 году он приобрел команду «Нью-Джерси Дженералс» за сумму от $5 до $10 млн.

«Мы были новичками и жаждали внимания. Он привлек к нам внимание. В этом есть и моя вина. Я раскручивал его больше, чем любого другого владельца. Он хорошо продавался», – исповедовался главный пиарщик ЮСФЛ Майкл Толлин.

«Благодаря ему вокруг лиги создавался ажиотаж, он придавал нам статусности. Меня очень привлекал такой подход», – соглашался исполнительный директор лиги Стив Эрхарт.

Трамп изначально видел ЮСФЛ как промежуточную ступеньку перед попаданием в НФЛ. Став самым авторитетным владельцем в лиге, он продавил идею перенести регулярный сезон с весны на осень, стать прямым конкурентом НФЛ и подать на нее в суд за нарушение антимонопольного права. Для этого был повод: крупнейшие телесети страны не показывали матчи ЮСФЛ из-за договоренностей с НФЛ.

Трамп видел два позитивных для себя варианта развития событий. НФЛ могла согласиться на объединение с ЮСФЛ (как это было с лигой АФЛ в начале 1970-х) либо заключить сделку с отдельными владельцами в рамках урегулирования иска. Остальные владельцы ЮСФЛ из-за серьезных финансовых потерь согласились последовать плану Трампа. Положение большинства клубов к тому моменту стало настолько отчаянным, что их судьба полностью зависела от решения суда.

Суд ЮСФЛ выиграла. Но только формально. Присяжные определили, что НФЛ нарушила закон, но финансовые трудности ЮСФЛ с этим не связаны. Решение: НФЛ выплачивает ЮСФЛ штраф в размере одного доллара. По антимонопольному законодательству штраф увеличивается втрое. После еще 4 лет судебных тяжб набежали проценты, и окончательная сумма составила 3 доллара 76 центов. Только выплачивать их уже было некому – ЮСФЛ развалилась.

Публично Дональд Трамп сохранял хорошую мину и заявлял, что потерял только 3 миллиона, а получил бесплатную рекламу на миллиарды долларов. Но вход в НФЛ ему был заказан навсегда.

Как президент США Трамп боролся с социальным протестом футболистов и прогнул НФЛ

Осенью 2017 года президент США Дональд Трамп за месяц опубликовал 37 твитов про НФЛ – больше, чем по теме налогов или здравоохранения. Это 12% от всех его твитов за тот же период. Поводом стал социальный протест футболистов (и присоединившихся к ним позже владельцев), преклоняющих колено во время исполнения национального гимна перед началом матчей.

Началось все еще до президентских выборов, в августе 2016 года.

Квотербек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Колин Каперник во время исполнения гимна остался сидеть на скамейке. Сначала на это не обращали внимание, да и не то чтобы раньше 100% игроков вставали и прижимали руку к груди. Затем один из журналистов задал Капернику вопрос, и новость о протесте против социальной и расовой несправедливости в Америке разлетелась по всем СМИ.

Весь мир (и особенно спорт) стоит на колене. Жест Каперника сначала расколол США надвое, а затем стал символом протеста

Пообщавшись с ветеранами войн, обвинивших Каперника в неуважении к флагу и гимну страны, квотербек изменил формат протеста и начал преклонять колено. По ходу сезона к нему присоединились футболисты других команд: кто-то поднимал вверх кулак (навевая аналогии с жестом леворадикальной организации афроамериканцев «Черные пантеры»), кто-то скрещивал руки с одноклубниками.

В целом, до конца сезона 2016 года протест проходил в фоновом режиме, хотя сам факт победы Трампа на выборах увеличил его численность.

«Раз такое происходит, значит, с Америкой не все в порядке. Когда он стал кандидатом в президенты, я подумал, что это шутка, но что-то шутка затянулась. Я не очень разбираюсь в политике, но здравый смысл у меня есть. И я знаю, когда что-то не в порядке», – объяснял участие в протесте ресивер «Тампа-Бэй Бакканирс» Майк Эванс.

Трамп окончательно сместил акценты протеста в сентябре 2017-го, когда во время выступления в Алабаме заявил: «А было бы здорово, чтобы один из владельцев НФЛ, увидев, как кто-то проявляет неуважение к нашему флагу, сказал: уберите этого сукина сына с поля сейчас же. На выход! Уволен!» Он также призвал болельщиков бойкотировать матчи НФЛ до тех пор, пока лига не решит вопрос с протестами.

Реакция последовала незамедлительно: в следующий игровой уикэнд в протесте приняли участие порядка 200 футболистов, а комиссионер лиги и некоторые владельцы публично раскритиковали слова президента. Вице-президент Майк Пенс в том же месяце посетил один из матчей только затем, чтобы на камеры покинуть стадион сразу после того, как футболисты преклонили колено.

Сознательно или нет, но Трамп одновременно увеличил масштабы протеста и изменил его посыл, переведя из социального в политическое русло. Вместо «афроамериканцы против социальной несправедливости (читай «против полицейских») получилось «все против Трампа» с выходом на классический для США сценарий «либералы против консерваторов».

Коленопреклонение распространится на Европу, но следующая острая фаза социально-расового конфликта в США начнется только в 2020 году после смерти Джорджа Флойда.

В этой политической игре Трамп по сути не стал заигрывать с аудиторией, которая изначально его не принимала, зато набрал очки в глазах другой части аудитории. В конечном счете он прогнул НФЛ, потому что под политическим давлением лига приняла правило: либо стоишь во время гимна, либо остаешься в раздевалке. Если выходишь и протестуешь, тогда плати штраф. В сезоне 2019 года протесты продолжали три футболиста: Эрик Рид, Кенни Стиллс и Альберт Уилсон.

Почему не Каперник? Сезон-2016 стал для него последним в НФЛ. Квотербек выкупил свой контракт у «Сан-Франциско», а больше с ним никто не захотел подписывать соглашение. Он не услышал «you’re fired!», как мечтал Трамп, но не услышал и антоним этой фразы – «you’re hired».

Дружба тренера с Трампом стала токсичной для «Пэтриотс», зато его рады видеть на студенческих матчах

Конечно, в НФЛ у Дональда Трампа были не только враги, но и друзья. Или, скорее, люди, играющие с ним в «тайного Санту»: поддерживать хорошие отношения с самым скандальным политиком мира можно до тех пор, пока на тебя не обратит внимание общественность.

В апреле 2017 года президент США чествовал «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Белом доме. Это был единственный за его срок случай, когда чемпионы НФЛ участвовали в традиционной церемонии.

Встреча с представителями «Филадельфия Иглс» через год была отменена, потому что грозила стать малочисленной – слишком мало игроков пожелало приехать. «Пэтриотс» в 2019-м уже не приехали по аналогичным причинам, а «Канзас-Сити Чифс» в 2020-м пропустили визит из-за пандемии.

Но даже в тот раз, когда «Пэтриотс» приехали в Белый дом, среди участников не было главной звезды, квотербека Тома Брэди. На многократного чемпиона Супербоула стали оказывать давление с тех пор, как в 2015 году фотографы запечатлели в его шкафчике в раздевалке кепку со слоганом Make America Great Again. Стали припоминать, как он регулярно играл с Трампом в гольф, как был судьей на организованном Дональдом конкурсе «Мисс США». На послематчевой пресс-конференции в 2016-м Тому задали вопрос про отношение к политике Трампа, и тот просто развернулся и покинул помещение.

В какой-то момент Брэди включил инстинкт общественного самосохранения и стал всячески дистанцироваться от ассоциаций с Трампом. «Мы не разговаривали много лет», – признавался он в интервью Variety в 2017 году. Его ответы про президента всегда были расплывчатыми: политикой не интересуюсь, не согласен бываю даже с женой, сам не без греха, и все такое прочее.

Но Трамп явно расстроился из-за такого демарша, поскольку даже не упомянул Брэди во время поздравительной речи. Зато упомянул куда более близкого человека из состава «Пэтриотс» – тренера Билла Беличика. Величайший тренер в истории НФЛ отрекся от Трампа гораздо позже и поплатился за это.

Беличик во время президентской кампании 2016 года прислал Трампу письмо со словами поддержки. В дальнейшем он будет оправдываться, что письмо носило личный характер и он адресовал его другу, а не политику. Трамп во время выступлений обнародовал, кто его поддержал, и это довольно быстро рикошетом ударило по команде Беличика.

«Этот злобный карлик просто не знает, что такое верность». 7 историй о тренере, взявшем главный трофей Америки

Футболистов команды стали спрашивать, насколько им комфортно, что тренер поддерживает «вселенское зло», что они сами думают про Трампа, а не обманывают ли, а если кепку MAGA найду? Короче говоря, для команды во время сезона это стало огромным отвлекающим фактором. Беличик же всю карьеру исповедовал одну простую истину: ничто не должно отвлекать команду от достижения результатов. Он требовал этого от игроков всегда, жестко критиковал и отчислял за нарушение такого правила, а здесь прокололся сам.

«Это было лицемерие чистой воды», – рассказывал в документальном фильме «Династия» капитан спецбригад «Пэтриотс» Мэттью Слейтер. Защитник и капитан Девин Маккорти, а также тайт-энд Мартелус Беннетт в свое время были одними из активных участников протеста Каперника, а теперь их называли игроками «команды Трампа».

В той же документалке футболисты сходились во мнении, что эта ситуация сильно ударила по атмосфере в команде, что повлияло и на поражение в Супербоуле LII и на последовавший позже распад великой династии.

Судя по тому, что накануне выборов Беличик пообщался с Трампом в известном спортивном подкасте «Let’s Go» (раньше его ведущим был Брэди), их дружеские отношения сохранились несмотря ни на что.

Но все же были и остаются футбольные матчи, где Трампа приветствуют битком забитые трибуны – это студенческие матчи на юге страны. В конце сентября он посетил матч «Алабама» – «Джорджия», а перед республиканскими праймериз появлялся на играх «Айова» – «Айова Стейт» и «Клемсон» – «Южная Каролина».

Во время первого президентского срока Трамп посетил 6 студенческих матчей, причем не только противостояние Армии и Флота, как это принято у президентов США, но и игры с участием все тех же «Алабамы», «Джорджии», «Луизианы Стейт» и «Клемсона». В отличие от предшественников, Трамп не просто отдает дань уважения традиции, а словно возвращается к источнику силы, раскаленному ядру своего электората.

***

В конце концов, студенческий футбол не закрытая элитная лавочка, куда могут не пустить даже при наличии денег и статуса. Оказывается, проще дважды стать президентом США, чем один раз – владельцем клуба НФЛ.

«Я делал предложение [о покупке «Баффало Биллс»] без особого энтузиазма, поскольку больше хотел участвовать в президентской гонке. Я бы не смог одновременно владеть командой и претендовать на президентский пост, это было бы слишком», – говорил Трамп в апреле 2016 года.

Где-то в одной из параллельных вселенных Дональд Трамп добился своего и сейчас раздает резонансные интервью о том, что отсутствие чемпионских титулов у «Даллас Ковбойз» с середины 1990-х – это, конечно, плохо, зато его команде нет равных на вершине списка Forbes. А простые американцы в день голосования гуглят, когда 82-летний Джерри Джонс снял свою кандидатуру.

Впрочем, все это уже было, и не только в «Симпсонах». Марти Макфлай разгуливал по кинематографической версии Трамп-тауэр в попытках понять, как же его мать связала жизнь с Биффом Таннэном, которого сценарист «Назад в будущее» Боб Гейл полностью списал с Трампа.

Неизвестно, использовал ли Таннэн спортивный альманах для того, чтобы делать ставки именно на победу «Далласа» в Супербоулах, но что в фильме, что в реальной жизни обойти все преграды помогли случайные цифры.

Хвалил Хабиба, банил трансгендеров, назвал позором открытие Олимпиады. Что Трамп говорил о спорте по пути к президентству

📸 Трамп вновь займет Овальный кабинет. Футбольный мир отреагировал на результаты выборов США мемами о любимой игре

Фото: Gettyimages.ru /Nic Antaya, Thearon W. Henderson, Mike Ehrmann, Maddie Meyer, Bryan M. Bennett, Scott Olson; Steven Marlin/ZUMAPRESS.com/Globallook Press/Global Look Press ; East News /AP Photo/Marty Lederhandler