Макгрегор и братья Полы на автобусе отправились на церемонию инаугурации Трампа
Конор Макгрегор посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа.
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа вместе с блогерами-боксерами Логаном и Джейком Полом.
Напомним, мероприятие проходит сегодня в Вашингтоне. Дональд Трамп официально вступает в должность 47-го президента США.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Конора Макгрегора
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