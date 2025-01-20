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Макгрегор и братья Полы на автобусе отправились на церемонию инаугурации Трампа

Конор Макгрегор посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа вместе с блогерами-боксерами Логаном и Джейком Полом.

Напомним, мероприятие проходит сегодня в Вашингтоне. Дональд Трамп официально вступает в должность 47-го президента США.

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Конор и Логан Пол подерутся в Индии, суммарный гонорар – $500 млн. Это не шутка?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Конора Макгрегора
logoКонор Макгрегор
logoMMA
logoЛоган Пол
logoДжейк Пол
logoUFC
logoДональд Трамп
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