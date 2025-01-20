Генич об Энрике в «Зените»: «Футболист за 35 млн евро должен выигрывать матчи в одиночку»

Константин Генич заявил, что новичок «Зенита» за 35 млн должен выигрывать матчи.

Сегодня «Зенит» подписал Энрике, вингер сине-бело-голубых Артур перейдет в «Ботафого » в это окно, а хавбек Вендел – летом. Фабрицио Романо сообщал , что трансфер Луиса обошелся клубу Мир РПЛ в 35 млн евро, «Спорт-Экспресс » писал про 30+2 млн.

– Луис Энрике играл в «Бетисе», поэтому логично спросить у знатока испанского футбола о новичке. Какое впечатление оставил бразилец?

– Не такой большой период он провел в «Бетисе», но помню, что была сумасшедшая игра и фантастический гол в ворота «Лацио» в Лиге Европы.

Луис Энрике – игрок с хорошими данными, уверенно и смело обыгрывает один в один, действует на позиции вингера. У него были заметные матчи, где он на кураже показывал топовый футбол, при этом бывали матчи и не очень хорошие, но тогда и сам «Бетис» выглядел соответствующе.

Смотрю статистику в Бразилии, она вдохновляющая, в Испании же Луис Энрике не так много отыграл, чтобы сформировать окончательное мнение о нем.

В любом случае это свежая кровь для «Зенита». Если от Артура за 15 миллионов ждали, что футболист будет делать разницу, то Луис Энрике с его трансферной стоимостью 35 миллионов (если верить инсайдерам) должен выигрывать матчи в одиночку, – сказал комментатор «Матч ТВ » Генич.

Луис Энрике – игрок уровня Малкома (как минимум). Что он даст «Зениту»?