  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черданцев о Луисе Энрике: «Зениту» нужна была свежая кровь, игроки с новой мотивацией. На бумаге он классный футболист, но не знаю, что будет на самом деле»
14

Черданцев о Луисе Энрике: «Зениту» нужна была свежая кровь, игроки с новой мотивацией. На бумаге он классный футболист, но не знаю, что будет на самом деле»

Георгий Черданцев прокомментировал переход Луиса Энрике в «Зенит».

Петербургский клуб сегодня объявил о подписании вингера «Ботафого». Артур перейдет в бразильскую команду в это трансферное окно, Вендел – летом.

«Зениту» нужна была свежая кровь, игроки с новой мотивацией. Артур – не самый плохой футболист, он забил чемпионский гол «Ростову», сделал голевую передачу Кассьерре в игре с «Краснодаром». По уровню чемпионата России это хороший футболист.

Другой вопрос – у «Зенита» все еще перебор сильных футболистов, один вместо двух – правильный вектор. Нужно избавляться от тех футболистов, которые недостаточно мотивированы, либо есть личные причины для ухода, о которых не сообщают широкой публике.

Направление трансфера правильное. Сложно загадывать, как проявит себя футболист. Когда Педро только появился в «Зените», казалось, это будущая суперзвезда чемпионата России, но за год он не добился значительного прогресса, так и не стал игроком основного состава.

То, что Луис Энрике играл за сборную Бразилии, – очень хорошо, большой плюс. Пробиться туда с учетом конкуренции задача непростая. На бумаге – классный футболист. Но не знаю, что будет на самом деле. Насколько Луис Энрике сильнее Артура и насколько он будет более полезен «Зениту», судить, не видя его в игре хотя бы полсезона, ну совершенно невозможно», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoГеоргий Черданцев
logoЛуис Энрике Андре
logoАртур Гимараэс
logoПедро дос Сантос
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мареска про 3:1 с «Вулвс»: «Первые 40 минут – топ, мы доминировали. Потом снова повторилось то, что было в последних играх. Но во 2-м тайме мы контролировали игру»
250 минут назад
Кержаков об аэрофобии: «Сильно повлиял теракт 11 сентября. До этого я много летал, и в кайф было. Потом наложились случаи турбулентности»
5сегодня, 22:26
«Челси» интересен Влахович. Клуб рассматривает приобретение форварда «Ювентуса»
10сегодня, 22:14
«Челси» выиграл в АПЛ впервые за 6 матчей. Команда Марески идет 4-й и опережает «Ман Сити» на 2 очка перед очным матчем
8сегодня, 22:00
Чемпионат Англии. «Челси» обыграл «Вулверхэмптон»
1405сегодня, 21:59
Александр Кержаков: «Дома стоят два чемодана Louis Vuitton. Смотрю на них и думаю: зачем я их купил? Весят по 15 кг каждый – жесть»
19сегодня, 21:54
Никита Медведев о тратах: «Айфон покупаем жене новый, а я беру от нее по наследству. Всегда хожу в спортивных костюмах, те же джинсы – редкость, кроссовки люблю»
11сегодня, 21:36
ЦСКА улучшил предложение по Лоррану до 8 млн евро. Хавбек «Фламенго» согласился на переход (Вене Касагранде)
29сегодня, 20:50
«Барса» и Рэшфорд согласовали аренду, но клубу надо кого-то продать. Скорее всего, уйдет Гарсия (Diario Sport)
90сегодня, 20:21
Фанаты «Валенсии» называли японского вингера «Сосьедада» Кубо китайцем, а баска Ойарсабаля – членом террористической организации ЭТА. Клубы осудили оскорбления
45сегодня, 20:12
Ко всем новостям
Последние новости
Кейлор Навас перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз». Он расспрашивал Месси про клуб и Росарио
40 минут назад
«Челси» продаст Казадеи «Торино» за 10-12 млн евро и бонусы. В сделку включат большой процент от перепродажи хавбека
сегодня, 22:35
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» – 3:1. Забили Адарабиойо, Кукурелья, Мадуэке и Доэрти
50сегодня, 21:59
Чемпионат Испании. «Вильярреал» забил 4 гола «Мальорке»
385сегодня, 21:55
Луис Энрике присоединился к «Зениту» на сборе в Дохе. Семак познакомил бразильца с командой
11сегодня, 21:46Видео
Чемпионат Италии. «Комо» разгромил «Удинезе»
135сегодня, 21:42
У Санчеса 4-я результативная ошибка в сезоне АПЛ. Чаще вратаря «Челси» ошибается только Мурич из «Ипсвича» с 18-го места
12сегодня, 21:21
Хвича провел первую тренировку в «ПСЖ»
6сегодня, 21:12Фото
«Челси» пропустил после ошибки Санчеса – вратарь выронил мяч после подачи углового, и игрок «Вулвс» Доэрти забил
7сегодня, 20:59Фото
Станкович присоединится к «Спартаку» на ближайшем сборе. У тренера родилась дочь
2сегодня, 20:49
Рекомендуем