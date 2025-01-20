Черданцев о Луисе Энрике: «Зениту» нужна была свежая кровь, игроки с новой мотивацией. На бумаге он классный футболист, но не знаю, что будет на самом деле»

Георгий Черданцев прокомментировал переход Луиса Энрике в «Зенит».

Петербургский клуб сегодня объявил о подписании вингера «Ботафого». Артур перейдет в бразильскую команду в это трансферное окно, Вендел – летом.

«Зениту» нужна была свежая кровь, игроки с новой мотивацией. Артур – не самый плохой футболист, он забил чемпионский гол «Ростову», сделал голевую передачу Кассьерре в игре с «Краснодаром». По уровню чемпионата России это хороший футболист.

Другой вопрос – у «Зенита» все еще перебор сильных футболистов, один вместо двух – правильный вектор. Нужно избавляться от тех футболистов, которые недостаточно мотивированы, либо есть личные причины для ухода, о которых не сообщают широкой публике.

Направление трансфера правильное. Сложно загадывать, как проявит себя футболист. Когда Педро только появился в «Зените», казалось, это будущая суперзвезда чемпионата России, но за год он не добился значительного прогресса, так и не стал игроком основного состава.

То, что Луис Энрике играл за сборную Бразилии, – очень хорошо, большой плюс. Пробиться туда с учетом конкуренции задача непростая. На бумаге – классный футболист. Но не знаю, что будет на самом деле. Насколько Луис Энрике сильнее Артура и насколько он будет более полезен «Зениту», судить, не видя его в игре хотя бы полсезона, ну совершенно невозможно», – сказал комментатор «Матч ТВ».