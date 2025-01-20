Непомнящий о Луисе Энрике в «Зените»: «Сегодня нет смысла в таких тратах. У нас выдался шанс за счет своих молодых игроков повысить уровень чемпионата»

Валерий Непомнящий высказался о переходе Луиса Энрике в «Зенит».

Петербургский клуб сегодня объявил о подписании вингера «Ботафого». Артур перейдет в бразильскую команду в это трансферное окно, Вендел – летом.

«В сегодняшних условиях, когда нет еврокубков и международных матчей, нет смысла в таких тратах. У нас выдался шанс за счет своих молодых игроков повысить уровень чемпионата. Я не понимаю трансфер Энрике в «Зенит ».

Пример Малкома и Вендела говорит о том, что человек приходит, через какое-то время уходит и на этом все. Если Энрике потом продадут за 60 миллионов евро, я могу как-то понять этот трансфер. Но это же серьезный риск», – сказал бывший тренер «Томи».