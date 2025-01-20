Погребняк об Энрике в «Зените»: «Все масштабные трансферы били в точку, игроки выстреливали, и их продавали еще дороже. Очень хорошая сделка»
Сегодня «Зенит» подписал Энрике, вингер сине-бело-голубых Артур перейдет в «Ботафого» в это окно, а хавбек Вендел – летом. Фабрицио Романо сообщал, что трансфер Луиса обошелся клубу Мир РПЛ в 35 млн евро, «Спорт-Экспресс» писал про 30+2 млн.
«Первая часть сезона показала, что надо обновлять состав. Видно, что наелись: как-то все вяло, медленно. Команду надо обновлять.
Здесь очень хорошая сделка, но такими дорогостоящими трансферами «Зенит» нас не удивит. Все масштабные трансферы до этого били в точку, и игроки выстреливали, после чего этих футболистов продавали еще дороже.
Поэтому все отлично, сохранили Вендела до конца чемпионата, который дай бог поможет завоевать очередное чемпионство», – сказал бывший форвард петербуржцев Погребняк.
Луис Энрике – игрок уровня Малкома (как минимум). Что он даст «Зениту»?
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