Погребняк об Энрике в «Зените»: «Все масштабные трансферы били в точку, игроки выстреливали, и их продавали еще дороже. Очень хорошая сделка»

Павел Погребняк поддержал трансфер бразильского вингера Луиса Энрике в «Зенит».

Сегодня «Зенит» подписал Энрике, вингер сине-бело-голубых Артур перейдет в «Ботафого» в это окно, а хавбек Вендел – летом. Фабрицио Романо сообщал , что трансфер Луиса обошелся клубу Мир РПЛ в 35 млн евро, «Спорт-Экспресс » писал про 30+2 млн.

«Первая часть сезона показала, что надо обновлять состав. Видно, что наелись: как-то все вяло, медленно. Команду надо обновлять.

Здесь очень хорошая сделка, но такими дорогостоящими трансферами «Зенит» нас не удивит. Все масштабные трансферы до этого били в точку, и игроки выстреливали, после чего этих футболистов продавали еще дороже.

Поэтому все отлично, сохранили Вендела до конца чемпионата, который дай бог поможет завоевать очередное чемпионство», – сказал бывший форвард петербуржцев Погребняк .

Луис Энрике – игрок уровня Малкома (как минимум). Что он даст «Зениту»?