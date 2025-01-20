Гурцкая о Бителло: «Динамо» готово было поднять ему зарплату, но не понимало, с какого ### они опять должны платить нечеловеческие агентские. Он попал под обман, очарование агента»
25-летний бразильский хавбек не вернулся в расположение «Динамо» к началу сборов. Сообщалось, что Бителло близок к переходу в «Ботафого» за 18 млн евро и бонусы.
– Бителло, я так понимаю, уже и не появится. Пример Диарра показывает, что теперь, если футболист разрывает контракт, то претензии будут не к [новому] клубу, а лично к игроку. И это сильно затрудняет получение, допустим, своих инвестиций.
Бителло попал под очарование агента. Я лично разговаривал с «Динамо» по ситуации с Бителло. Для меня неприятно, что такого уровня игрок уезжает. В «Динамо» сказали, что они готовы были рассматривать вариант увеличения его зарплаты, поднять ее до адекватности.
– Прошение о повышении было еще в ноябре-декабре.
– Первое было летом, тогда о нем забыли в силу горечи из-за проигранного чемпионства. Но к зиме они готовы были разговаривать.
Я тоже всегда говорил, что 1,4 миллиона для игрока уровня Бителло – это мало. «Динамо» готово было поднять ему зарплату до запрашиваемых цифр, но они не понимали, с какого ### (фига) они опять должны платить агентские, которые были нечеловеческие.
«Динамо» понимало, что этот шантаж теперь будет продолжаться каждые полгода-год. Они понимали, что если они на это пойдут, то через полгода опять услышат: «Давайте теперь до зенитовских будем уравнивать Бителло».
Они понимали, что игрок, который вел себя в высшей степени профессионально, тренировался профессионально, попал под обман, очарование. Потому что Бителло на связь с руководством до сих пор не выходит.
Возможно, «Динамо» неправильно себя ведет с латиноамериканцами. Этот френдли тон, с которым надо опекать и окучивать латиноамериканцев, не учитывается. «Динамо» ведет все по контрактам.
С юридической точки зрения это, может быть, правильно, а с человеческой заканчивается вот такими историями, – заявил футбольный агент Гурцкая в программе «Итоги» на канале «Это футбол, брат!»
Бителло не возвращается в Россию и хочет в «Ботафого» – «Динамо» грозит штрафом. Задача для одного из лидеров РПЛ
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