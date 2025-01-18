«Динамо» не будет искать замену Бителло в случае его ухода. Деньги вложат в покупку игроков на более проблемные позиции («СЭ»)
«Динамо» не будет искать замену Бителло в случае его ухода.
Сообщалось, что атакующий полузащитник близок к переходу в «Ботафого».
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб не станет искать новичков на позицию бразильца. Под нападающим могут сыграть Хорхе Карраскаль, Лука Гагнидзе и Виктор Окишор.
Вырученные средства будут вложены в покупку игроков на более проблемные позиции.
«Динамо» хочет 20 млн евро с реальными бонусами за Бителло. «Ботафого» предлагал 10 млн десятью траншами, но сейчас клубы почти договорились («СЭ»)
«Динамо» планирует подписать Глебова, если уйдет Бителло, и готово заплатить 7-8 млн евро (Legalbet)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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