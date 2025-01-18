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«Динамо» не будет искать замену Бителло в случае его ухода. Деньги вложат в покупку игроков на более проблемные позиции («СЭ»)

«Динамо» не будет искать замену Бителло в случае его ухода.

Сообщалось, что атакующий полузащитник близок к переходу в «Ботафого». 

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб не станет искать новичков на позицию бразильца. Под нападающим могут сыграть Хорхе Карраскаль, Лука Гагнидзе и Виктор Окишор.

Вырученные средства будут вложены в покупку игроков на более проблемные позиции.

«Динамо» хочет 20 млн евро с реальными бонусами за Бителло. «Ботафого» предлагал 10 млн десятью траншами, но сейчас клубы почти договорились («СЭ»)

«Динамо» планирует подписать Глебова, если уйдет Бителло, и готово заплатить 7-8 млн евро (Legalbet)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoвысшая лига Бразилия
logoБителло
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoБотафого
logoВиктор Окишор
logoЛука Гагнидзе
logoХорхе Карраскаль
logoСпорт-Экспресс
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