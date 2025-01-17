Бителло хотел больше 2 млн евро в год по новому контракту с «Динамо». Сейчас ему платят 1,2-1,3 млн (Metaratings)

Бителло рассчитывал на существенное увеличение зарплаты.

Metaratings сообщает, что полузащитник хотел получать свыше 2 млн евро в год после заключения нового контракта с «Динамо ». Сейчас ему платят 1,2-1,3 млн.

Отмечается, что агент Майкел Партела заинтересован в крупных выплатах за продление соглашения – либо в трансфере. Его позиция имеет ключевое значение.

Ранее стало известно , что Бителло близок к переходу в «Ботафого».