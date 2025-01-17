Бителло хотел больше 2 млн евро в год по новому контракту с «Динамо». Сейчас ему платят 1,2-1,3 млн (Metaratings)
Бителло рассчитывал на существенное увеличение зарплаты.
Metaratings сообщает, что полузащитник хотел получать свыше 2 млн евро в год после заключения нового контракта с «Динамо». Сейчас ему платят 1,2-1,3 млн.
Отмечается, что агент Майкел Партела заинтересован в крупных выплатах за продление соглашения – либо в трансфере. Его позиция имеет ключевое значение.
Ранее стало известно, что Бителло близок к переходу в «Ботафого».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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