Юран о легионерах: «Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки. У нас должно появиться самоуважение»
«Я 10 лет проиграл в Европе и такого не видел ни в одном из четырех чемпионатов. Все возвращались вовремя и четко выполняли контракт. Видимо, мы обозначили такое отношение к легионерам, что они чувствуют себя привилегированными.
И что мы теперь получаем? Мы теперь будем упрашивать их вернуться? Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки... Чего теперь жаловаться, если мы сами их облизываем?
Нам нужно менять отношение к нашему чемпионату, потому что легионеры едут сюда зарабатывать деньги. У себя они этих денег не получат. У нас должно появиться самоуважение», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ Юран.
Напомним, ранее полузащитник «Динамо» Бителло, форвард «Оренбурга» Хорди Томпсон и полузащитник «Крылья Советов» Фелипе Мендес не прилетели на сборы со своими клубами.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий