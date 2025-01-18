«Динамо» планирует подписать Глебова, если уйдет Бителло, и готово заплатить 7-8 млн евро (Legalbet)

«Динамо» может подписать Данила Глебова.

По данным Legalbet, московский клуб планирует приобрести полузащитника «Ростова » Данила Глебова в том случае, если бразильский хавбек Бителло покинет команду.

Отмечается, что за трансфер Глебова «Динамо » готово заплатить ростовчанам от 7 до 8 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний Глебов провел 23 матча во всех турнирах, отметился голом и результативной передачей.