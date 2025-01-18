«Динамо» планирует подписать Глебова, если уйдет Бителло, и готово заплатить 7-8 млн евро (Legalbet)
«Динамо» может подписать Данила Глебова.
По данным Legalbet, московский клуб планирует приобрести полузащитника «Ростова» Данила Глебова в том случае, если бразильский хавбек Бителло покинет команду.
Отмечается, что за трансфер Глебова «Динамо» готово заплатить ростовчанам от 7 до 8 миллионов евро.
В этом сезоне 25-летний Глебов провел 23 матча во всех турнирах, отметился голом и результативной передачей.
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