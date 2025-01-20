Силкин о «Динамо»: «Таких, как Бителло, гнать нужно. Зачем они нужны, будут выкручивать руки команде? Слишком много иностранцев, и это проблема – легионеры сейчас уже не те»
Сергей Силкин считает, что «Динамо» необходимо избавиться от части легионеров.
«Я считаю, что сейчас в «Динамо» перебор иностранцев, их слишком много. И это проблема.
Зачем они нужны? Такие, которые, как Бителло, будут выкручивать руки команде? Гнать таких нужно. Сейчас уже не те легионеры, что раньше приезжали», – сказал бывший главный тренер «Динамо».
Ранее Бителло не прилетел на зимние сборы «Динамо» – сообщалось, что полузащитник близок к переходу в «Ботафого». Также появилась информация, что бразилец хотел повышения зарплаты в «Динамо» более чем до 2 млн евро в год по новому контракту.
Бителло не возвращается в Россию и хочет в «Ботафого» – «Динамо» грозит штрафом. Задача для одного из лидеров РПЛ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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