Радимов о «Спартаке»: «Иностранцы руководят, российский костяк не главный. Умяров – маловероятно, Денисов – точно нет, Литвинов – на скамейке, Максименко – ни рыба ни мясо»

Владислав Радимов: российский костяк не главный в «Спартаке», это проблема.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что российские игроки «Спартака » не являются лидерами команды.

После отставки Деяна Станкович исполняющим обязанности главного тренера красно‑белых был назначен Вадим Романов .

«Проблема в том, что российский костяк не является главным в «Спартаке». Кто? Наиль Умяров? Маловероятно по тому, что я вижу. Даниил Денисов – точно нет. Руслан Литвинов сидит на скамейке. Александр Максименко – ни рыба ни мясо. А руководят в команде иностранцы.

В этой ситуации для Вадимова Романова необходим авторитет. Я не верю в то, что иностранцы плохо его воспримут. Чтобы удержать раздевалку, требуется авторитет. Этого Романову добиться будет очень сложно. Я желаю ему удачи», – сказал Радимов.