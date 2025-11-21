Радимов о «Спартаке»: «Иностранцы руководят, российский костяк не главный. Умяров – маловероятно, Денисов – точно нет, Литвинов – на скамейке, Максименко – ни рыба ни мясо»
Владислав Радимов: российский костяк не главный в «Спартаке», это проблема.
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что российские игроки «Спартака» не являются лидерами команды.
После отставки Деяна Станкович исполняющим обязанности главного тренера красно‑белых был назначен Вадим Романов.
«Проблема в том, что российский костяк не является главным в «Спартаке». Кто? Наиль Умяров? Маловероятно по тому, что я вижу. Даниил Денисов – точно нет. Руслан Литвинов сидит на скамейке. Александр Максименко – ни рыба ни мясо. А руководят в команде иностранцы.
В этой ситуации для Вадимова Романова необходим авторитет. Я не верю в то, что иностранцы плохо его воспримут. Чтобы удержать раздевалку, требуется авторитет. Этого Романову добиться будет очень сложно. Я желаю ему удачи», – сказал Радимов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
