«Мы убьем тебя и твою семью, крыса». Тренеру «Хетафе» Бордаласу после 1:1 с «Барсой» угрожали в соцсетях

Тренеру «Хетафе» и его семье угрожали смертью после ничьей с «Барсой».

«Хетафе» дома поделил очки с «Барселоной» (1:1) в 20-м туре Ла Лиги .

«Отличное очко в матче с командой такого статуса. Горжусь усилиями и самоотверженностью всей команды.

Мы продолжаем прибавлять, идем шаг за шагом. Спасибо за вашу постоянную поддержку на «Колисеуме », – написал в инстаграме Пепе Бордалас после игры.

В комментариях к посту ему стали писать оскорбления и угрозы: «мы убьем тебя и твою семью», «мы найдем твоих детей», «крыса».

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