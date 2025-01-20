«Мы убьем тебя и твою семью, крыса». Тренеру «Хетафе» Бордаласу после 1:1 с «Барсой» угрожали в соцсетях
Тренеру «Хетафе» и его семье угрожали смертью после ничьей с «Барсой».
«Хетафе» дома поделил очки с «Барселоной» (1:1) в 20-м туре Ла Лиги.
«Отличное очко в матче с командой такого статуса. Горжусь усилиями и самоотверженностью всей команды.
Мы продолжаем прибавлять, идем шаг за шагом. Спасибо за вашу постоянную поддержку на «Колисеуме», – написал в инстаграме Пепе Бордалас после игры.
В комментариях к посту ему стали писать оскорбления и угрозы: «мы убьем тебя и твою семью», «мы найдем твоих детей», «крыса».
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
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