Лапорта о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Судейство с «Хетафе» было позором. Неназначенный пенальти – скандал, в похожем эпизоде с Рюдигером дали свисток»
Жоан Лапорта назвал скандальным судейство в матче с «Хетафе».
В субботу «Барселона» и «Хетафе» сыграли вничью (1:1) в 20-м туре Ла Лиги.
На 80-й минуте матча защитник «Барселоны» Жюль Кунде и полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче столкнулись во время подачи углового. Уче держал руками и пытался свалить Кунде. Арбитр матча Пабло Гонсалес Фуэртес не увидел нарушения правил в данном эпизоде.
«Судейство в матче с «Хетафе» было позором.
Неназначенный пенальти на Кунде – это скандал. В похожем эпизоде с Рюдигером был дан свисток. Вам (СМИ – Спортс’‘) следует чаще повторять эти кадры», – сказал президент «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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