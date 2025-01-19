Тренер «Хетафе» об 1:1 с «Барсой»: «Ничья воспринимается как победа. Нам противостояла великолепная команда в лучшей форме. Мы не сломались после гола»

Пепе Бордалас высоко оценил ничью в матче с «Барселоной».

Вчера «Хетафе» сыграл вничью (1:1) с каталонцами в 20-м туре Ла Лиги .

«Нам противостояла команда, которая находится в лучшей форме. Это очко воспринимается нами как победа.

Это было еще одно упражнение на выживание перед лицом стоящих перед нами проблем. Это большая заслуга игроков. Секрет – не что иное, как работа. Команда продемонстрировала все: порядок, стремление быть вместе, помогать друг другу, интенсивность... Перед лицом великолепной «Барселоны», в которой есть отличные индивидуальности.

Нам нравится высокая оборона, нашей целью было не допустить объединения игроков «Барселоны». В момент голе Кунде мы не смогли хорошо закрыться, но не сломались и добились ничьей.

«Хетафе» очень хорошо действовал в обороне, и нам удалось набрать очко, в котором мы очень нуждались. Ничья доставляет нам удовольствие из-за формы соперника. Я поздравляю всех своих игроков, потому что они проделали потрясающую работу», – сказал главный тренер «Хетафе» в интервью Movistar.

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