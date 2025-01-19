Тренер «Хетафе» Бордалас о расизме в адрес Бальде: «Нужно убрать со стадионов этих людей. Я присоединяюсь к словам Флика»

Пепе Бордалас высказался о расистских оскорблениях в адрес Алекса Бальде.

Защитник «Барселоны» подвергся расизму во время гостевого матча Ла Лиги с «Хетафе » (1:1). Бальде рассказал, что сообщил об этом судье.

«Я этого не знал и присоединяюсь к тому, что сказал Флик. Я против любых комментариев и расистских скандирований, я полностью присоединяюсь.

И что ж, их нужно убрать со стадионов, я уже много раз это говорил», – заявил главный тренер «Хетафе».

Флик о расизме в адрес Бальде: «Этим людям нужно оставаться дома, а те, кто находятся рядом, должны что-то предпринимать. Такому нет места ни в футболе, ни в обычной жизни»