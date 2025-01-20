Экс-игрок «Барсы» Кальдере о «Хетафе»: «Жалкое зрелище. Бордалас – отвратительный тренер»

Бывший игрок «Барселоны» раскритиковал тренера «Хетафе» после матча команд.

«Хетафе» дома сыграл вничью (1:1) с «Барселоной» в 20-м туре Ла Лиги .

«Какой отвратительный тренер – из-за того, в какой футбол он играл в этом матче.

Я был скромным тренером, но я никогда не защищал такой стиль игры. Жалкое зрелище», – написал в соцсетях бывший полузащитник «Барсы» Рамон Кальдере.

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