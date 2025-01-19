  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Итурральде о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Это пенальти. ВАР не позвал судью, так как мяч шел не туда»
Фото
90

Экс-судья Итурральде о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Это пенальти. ВАР не позвал судью, так как мяч шел не туда»

Экс-судья Итурральде считает, что «Барса» должна была бить пенальти «Хетафе».

Вчера «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре Ла Лиги.

На 80-й минуте встречи защитник «Барселоны» Жюль Кунде и полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче столкнулись во время подачи углового. Уче держал руками и пытался свалить Кунде. Арбитр матча Пабло Гонсалес Фуэртес решил, что в этом эпизоде не было нарушения.

Однако в эфире Carrusel Deportivo Эдуардо Итурральде Гонсалес не согласился с решением полевого судьи и заявил, что для него «это пенальти». Он отметил, что судья не увидел в эпизоде пенальти из-за того, что французский игрок не смог дотянуться до мяча.

«Ему повезло, что мяч идет не туда, где находится Кунде, поэтому ВАР не позвал судью. Но это тезисы, которые я не разделяю», – заявил бывший арбитр.

Фото: x.com/Footballogue

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХетафе
Пабло Гонсалес Фуэртес
видеоповторы
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoсудьи
logoЖюль Кунде
logoКрисантус Уче
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Барсы» Бальде дал пощечину Бекуше, игрок «Хетафе» упал на газон, держась за лицо. Судья показал желтые обоим футболистам, Рафинье и тренерам
101сегодня, 08:25Фото
Флик об 1:1 с «Хетафе»: «Разочарованы, что не забили больше голов, у нас были моменты. «Барсе» не хватило точности в передачах»
46вчера, 22:45
«Барса» недовольна отсутствием полицейского сопровождения в Мадриде перед матчем с «Хетафе». Подобная ситуация возникала и перед класико в апреле 2024-го
9вчера, 14:26
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Эмполи», «Лацио» в гостях у «Вероны», «Фиорентина» сыграла 1:1 с «Торино»
11210 минут назад
«Барса» готовит игроков под свои потребности, игроки «Реала» могут лучше адаптироваться к любым командам». Воспитанник каталонцев Каррьон об академиях
313 минут назад
«Асенсио похож на Рамоса. Он лидер и может стать капитаном «Реала». Первый тренер Рауля о защитнике
928 минут назад
Юран о легионерах: «Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки. У нас должно появиться самоуважение»
1628 минут назад
«Ботафого» готов предложить «Зениту» 10 млн евро за Артура
1937 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Лас-Пальмасом», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Валенсии», «Сельта» – «Атлетик»
21739 минут назадLive
Экс-судья Фернандес о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Это не результат захвата, он был готов упасть. ВАР умывает руки, это не имеет прямого отношения к игре»
2342 минуты назад
«Критика Анчелотти похожа на историю с Дель Боске. Была абсурдная теория, что за его командами нет большой работы, но без нее нельзя выиграть так много важных титулов». Экс-тренер «Лас-Пальмаса» о «Реале»
3453 минуты назад
Сергей Юран: «Российские тренеры сидят без работы, а иностранцы, невостребованные у себя на родине, возглавляют наши команды»
7654 минуты назад
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брайтона», «Ман Сити» в гостях у «Ипсвича», «Челси» сыграет с «Вулвс» в понедельник
75955 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. ЦСКА играет с узбекским АГМК, «Ростов» – с «Родиной», «Пари НН» против «Раднички Крагуевац»
45 минут назадLive
Рэшфорд не попал в заявку «МЮ» на «Брайтон». Переговоры с «Барсой» и «Дортмундом» планируются на следующей неделе
18 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
9сегодня, 04:32
Вратарь «Акрона» Волков: «Дзюба – живая легенда российского футбола. Он нам очень нужен»
3сегодня, 12:32
Хавбек «Ариса» Мончу о дерби с ПАОК: «В городе витает дух дерби. Нам самое время реагировать на неудачный период»
сегодня, 12:31
Гиттенс может уйти из «Боруссии», если клуб не попадет в ЛЧ. Вингер интересен «Баварии», «Челси» и «МЮ»
2сегодня, 12:30
Тчуамени пропустит матч «Реала» с «Лас-Пальмасом» из-за дискомфорта в левой ноге
5сегодня, 12:18
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Ариса» Шапи. Спортс’’ покажет матч в 20:00 с Керимовым и Лукомским
сегодня, 12:00
Владимир Гранат: «Юсупов – один из самых недооцененных футболистов в РПЛ. Он слишком скромный, поэтому не раскрыл потенциал до конца»
4сегодня, 11:25
Тренер «Хетафе» об 1:1 с «Барсой»: «Ничья воспринимается как победа. Нам противостояла великолепная команда в лучшей форме. Мы не сломались после гола»
7сегодня, 11:18
Рекомендуем