Экс-судья Итурральде о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Это пенальти. ВАР не позвал судью, так как мяч шел не туда»
Экс-судья Итурральде считает, что «Барса» должна была бить пенальти «Хетафе».
Вчера «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре Ла Лиги.
На 80-й минуте встречи защитник «Барселоны» Жюль Кунде и полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче столкнулись во время подачи углового. Уче держал руками и пытался свалить Кунде. Арбитр матча Пабло Гонсалес Фуэртес решил, что в этом эпизоде не было нарушения.
Однако в эфире Carrusel Deportivo Эдуардо Итурральде Гонсалес не согласился с решением полевого судьи и заявил, что для него «это пенальти». Он отметил, что судья не увидел в эпизоде пенальти из-за того, что французский игрок не смог дотянуться до мяча.
«Ему повезло, что мяч идет не туда, где находится Кунде, поэтому ВАР не позвал судью. Но это тезисы, которые я не разделяю», – заявил бывший арбитр.
Фото: x.com/Footballogue
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
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