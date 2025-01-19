Экс-судья Фернандес о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Это не результат захвата, он был готов упасть. ВАР умывает руки, это не имеет прямого отношения к игре»

Павел Фернандес не считает, что за падение Жюля Кунде стоило назначить пенальти.

Вчера «Барселона » сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре чемпионата Испании .

На 80-й минуте встречи защитник «Барселоны» Жюль Кунде и полузащитник «Хетафе » Крисантус Уче столкнулись во время подачи углового. Уче держал руками и пытался свалить Кунде. Арбитр матча Пабло Гонсалес Фуэртес решил, что в этом эпизоде не было нарушения.

«Француз был готов упасть. Падение не является результатом захвата.

Поскольку [эпизод] не имеет прямого отношения к игре, ВАР умывает руки», – написал бывший судья Фернандес в соцсетях.

Экс-судья Итурральде о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Это пенальти. ВАР не позвал судью, так как мяч шел не туда»