Флик об Араухо: «Надеюсь, подпишет новый контракт. Для меня он один из лучших защитников, который может играть еще лучше»
Ранее сообщалось, что уругвайский защитник может покинуть «Барселону» зимой. Его связывали с переходом в «Ювентус», однако «Барселона» рассматривала возможность заблокировать трансфер в связи с травмой Иньиго Мартинеса. Сообщалось также, что уругваец дал согласие на продление контракта с каталонским клубом после разговора с Деку.
«Что-то изменилось, да? У него контракт на полтора года. Надеюсь, что после этого, может быть, он подпишет новый.
Но для меня он один из лучших защитников. Я вижу его на тренировках и в матчах. У него большой потенциал, и он может играть еще лучше», – заявил главный тренер «Барселоны».
Гави об Араухо и «Барсе»: «Он останется, всегда верил в это. В прессе появляется много лжи»
«Барса» может продать Араухо, если поступит выгодное предложение. «Арсенал» интересуется защитником (Marca)
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