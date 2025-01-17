Флик об Араухо: «Надеюсь, подпишет новый контракт. Для меня он один из лучших защитников, который может играть еще лучше»

Ханси Флик высказался о контракте Рональда Араухо.

Ранее сообщалось, что уругвайский защитник может покинуть «Барселону» зимой. Его связывали с переходом в «Ювентус», однако «Барселона» рассматривала возможность заблокировать трансфер в связи с травмой Иньиго Мартинеса. Сообщалось также, что уругваец дал согласие на продление контракта с каталонским клубом после разговора с Деку.

«Что-то изменилось, да? У него контракт на полтора года. Надеюсь, что после этого, может быть, он подпишет новый.

Но для меня он один из лучших защитников. Я вижу его на тренировках и в матчах. У него большой потенциал, и он может играть еще лучше», – заявил главный тренер «Барселоны».

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