Араухо передумал уходить из «Барсы» после беседы с Деку. Защитник может продлить контракт в ближайшее время (Mundo Deportivo)
Ранее сообщалось, что защитник хочет покинуть каталонский клуб как можно скорее. В подписании Араухо заинтересован «Ювентус», однако «Барселона» рассматривала возможность заблокировать трансфер в связи с травмой Иньиго Мартинеса.
По данным Mundo Deportivo, во вторник Араухо провел встречу с Деку, на которой спортивный директор «Барселоны» попытался убедить защитника остаться. После разговора с Деку уругваец пересмотрел свое решение – теперь он близок к тому, чтобы остаться в «Барселоне», и может продлить контракт уже в ближайшее время.
Отмечается, что руководство «Барселоны» во главе с Жоаном Лапортой, главный тренер Ханс-Дитер Флик также приложили все усилия, чтобы убедить Араухо остаться. Кроме того, партнеры по команде также просили защитника пересмотреть решение – так, после победы в Суперкубке Испании Роберт Левандовски попытался убедить Араухо остаться в команде по крайней мере до конца сезона, а Гави призывал болельщиков на трибунах поддержать уругвайца.
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