Гави об Араухо и «Барсе»: «Он останется, всегда верил в это. В прессе появляется много лжи»
Гави высказался о будущем Рональда Араухо в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что защитник хочет покинуть клуб. Его связывали с переходом в «Ювентус», однако «Барселона» рассматривала возможность заблокировать трансфер в связи с травмой Иньиго Мартинеса.
«Кулес нужно сохранять спокойствие. Многие журналисты придумывают всякое, но Араухо останется.
В прессе появляется много всего, но многое – ложь, и я всегда верил, что Рональд останется», – заявил полузащитник «Барселоны».
Араухо согласился продлить контракт с «Барсой» после переговоров с Деку (Фабрицио Романо)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FC Barcelona Noticias
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