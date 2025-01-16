Гави об Араухо и «Барсе»: «Он останется, всегда верил в это. В прессе появляется много лжи»

Гави высказался о будущем Рональда Араухо в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что защитник хочет покинуть клуб. Его связывали с переходом в «Ювентус», однако «Барселона» рассматривала возможность заблокировать трансфер в связи с травмой Иньиго Мартинеса.

«Кулес нужно сохранять спокойствие. Многие журналисты придумывают всякое, но Араухо останется.

В прессе появляется много всего, но многое – ложь, и я всегда верил, что Рональд останется», – заявил полузащитник «Барселоны».

Араухо согласился продлить контракт с «Барсой» после переговоров с Деку (Фабрицио Романо)