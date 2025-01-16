Флик после 5:1 с «Бетисом»: «Педри – лидер, Араухо – особенный игрок, де Йонг движется в верном направлении. «Барса» всегда стремится к совершенству – хотим продолжать в том же духе»

Ханси Флик похвалил игроков «Барселоны» после победы над «Бетисом».

Каталонцы одержали победу со счетом 5:1 в 1/8 финала Кубка Испании.

«Педри действовал везде. Он настоящий полузащитник, потрясающе играет и в обороне, и в атаке, взаимодействует с партнерами на поле. В каждом матче он проявляет себя наилучшим образом. Он хорош во всем, делает фантастические вещи. Он наш лидер и очень важен для нас. Каждой команде нужен такой метроном, который должен вести команду вперед, и Педри всегда это делает.

У Араухо есть контракт, он игрок основного состава. Конечно, так будет и дальше. Я никогда не сомневался в этом. Я не знаю, что будет дальше, но он провел отличный матч. Я очень ценю его работу и то, что он дает команде. Он особенный игрок.

В Гави мы ценим его упорство и действия в атаке. Он хорош в единоборствах. Он великолепный игрок, и мы будем использовать его качества. Я очень доволен его позицией и ролью, которую он играет на поле.

Нам удалось почувствовать связь с болельщиками. Мы очень рады. Важно, что мы проводим хороший матч, когда люди нас поддерживают. Похоже, в этот раз нам это удалось. Мы очень хорошо ощущаем связь с болельщиками.

Мы всегда стремимся к совершенству и идем от игры к игре. Мы приступим к нашей следующей задаче и выполним ее. Мы хотим продолжать в том же духе и побеждать в следующих матчах.

Я очень доволен Френки [де Йонгом ]. Он провел очень хороший матч. Это шаг в верном направлении. На поле он показал то, что мне от него было нужно. Я очень рад за него.

Ансу [Фати] не сыграл, но сезон очень длинный. Он очень хорошо работает на тренировках. Он получил травму и находится в непростой ситуации. Но сезон длинный, и я уверен, что Ансу сможет изменить ситуацию», – сказал главный тренер «Барселоны».