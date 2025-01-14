Жоан Лапорта: «Хочу, чтобы Араухо остался в «Барселоне», но возникли определенные обстоятельства. У нас есть время, чтобы найти решение, которое устроит всех»
Жоан Лапорта намекнул, что Рональд Араухо может покинуть «Барселону».
«Мы хотим, чтобы каждый наш игрок остался, все они приносят пользу.
У Араухо есть действующий контракт, и я хочу, чтобы он остался. Но возникли определенные обстоятельства, о которых я не буду рассказывать, потому что не знаю всех деталей, и он сейчас общается со спортивным директором.
Мы высоко ценим его профессиональные качества, но прежде всего – личные. У нас есть время, чтобы найти решение, которое устроит всех», – сказал президент «Барселоны».
Ранее сообщалось о предметном интересе к Рональду со стороны «Ювентуса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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