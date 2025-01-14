  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жоан Лапорта: «Хочу, чтобы Араухо остался в «Барселоне», но возникли определенные обстоятельства. У нас есть время, чтобы найти решение, которое устроит всех»
4

Жоан Лапорта: «Хочу, чтобы Араухо остался в «Барселоне», но возникли определенные обстоятельства. У нас есть время, чтобы найти решение, которое устроит всех»

Жоан Лапорта намекнул, что Рональд Араухо может покинуть «Барселону».

«Мы хотим, чтобы каждый наш игрок остался, все они приносят пользу.

У Араухо есть действующий контракт, и я хочу, чтобы он остался. Но возникли определенные обстоятельства, о которых я не буду рассказывать, потому что не знаю всех деталей, и он сейчас общается со спортивным директором.

Мы высоко ценим его профессиональные качества, но прежде всего – личные. У нас есть время, чтобы найти решение, которое устроит всех», – сказал президент «Барселоны».

Ранее сообщалось о предметном интересе к Рональду со стороны «Ювентуса».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoРональд Араухо
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» может отказаться от продажи Араухо «Ювентусу», если прогноз о сроках отсутствия Иньиго подтвердится
48вчера, 21:14
«Барселона» хочет выслушать позицию Араухо о возможном трансфере. «Ювентус» готов улучшить предложение до 50 млн евро
45вчера, 15:59
Араухо хочет уйти из «Барсы» как можно скорее. Слова Флика о доверии к защитнику не повлияли на его планы (Mundo Deportivo)
4412 января, 17:07
Рекомендуем
Главные новости
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
22 секунды назадСпецпроект
Раноккья про Ванду: «Она почти полностью контролировала Икарди, заставляла его делать все, что ей захочется»
4 минуты назад
Андрей Лунев: «С Месси и Роналду хотел бы поиграть! Вы же понимаете, почему сейчас к нам не едут футболисты такого уровня. Надо работать в нынешних условиях»
48 минут назад
Бруну о Роналду: «Победа на ЧМ с Португалией была бы лучшим завершением его карьеры. Не знаю, остановится ли Криштиану, если выиграет титул – он всегда хочет больше»
511 минут назад
Глава саудовской лиги о трансфере Винисиуса: «Мы не мечтаем. Это вопрос времени и переговоров»
919 минут назад
«Почему Гризманн не получил «Золотой мяч» – не понимаю. Он чемпион мира, выигрывал титулы, лучший бомбардир в истории клуба». Экс-форвард «Атлетико» Кано об Антуане
521 минуту назад
Абаскаль о Джикии: «Идентичность «Спартака» требовала определенного уровня подготовки и техники – я выбрал Бабича. Старались помогать каждому, но всем угодить нереально»
631 минуту назад
Денис Глушаков: «У «Спартака» есть все шансы на чемпионство. Клуб ничем не уступает «Зениту» и «Краснодару» по составу»
336 минут назад
«ПСЖ» и «Наполи» оформили трансфер Хвичи за 70+ млн евро. Вингер будет получать 9+2 млн евро в год, медосмотр – на этой неделе
5946 минут назад
«Ман Сити» сделал официальное предложение по Мармушу, сумма все еще не устраивает «Айнтрахт». Сделку надеются закрыть на этой неделе (Фабрицио Романо)
1047 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Комо» – «Милан». Леау, Пулишич, Мората играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
22 секунды назад
«Хольштайн Киль» – «Боруссия» Дортмунд. Гиттенс и Гирасси играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
230 минут назад
«Арсенал» боится, что Жезус не сыграет до конца сезона. У форварда подозрение на разрыв «крестов»
945 минут назад
Агент Солари о прогрессе в переговорах со «Спартаком»: «Никакого. Другие клубы из России продвигаются быстрее»
8сегодня, 16:00
Юран об Абаскале: «Говорил, что подготовил «Спартак», поэтому он хорошо играет. Но когда клуб выступал неудачно, он ничего не сказал. Нужно признавать: «Да, я слабый тренер»
16сегодня, 15:22
Ловчев о Виллиане Жозе: «Если бы я пришел в «Спартак» такой бочкой, меня бы близко к Тарасовке не подпустили. Трансфер был грубейшей ошибкой»
4сегодня, 15:20
«Химки» расторгли контракт с Одиловым. Вингера из Узбекистана подписали в августе, он не сыграл ни одного матча за клуб
2сегодня, 15:10
Абаскаль об аресте Промеса: «У меня будто отняли часть жизни! Не хочу говорить, что мой проект рухнул в тот момент. Но было очень тяжело»
10сегодня, 15:04
RFEF подтвердила, что Шченсны пропустит кубковый матч с «Бетисом» из-за удаления в Суперкубке Испании
1сегодня, 14:38
Кариус перешел в «Шальке». Контракт вратаря – до конца сезона
14сегодня, 12:57Фото
Рекомендуем