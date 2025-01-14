Жоан Лапорта: «Хочу, чтобы Араухо остался в «Барселоне», но возникли определенные обстоятельства. У нас есть время, чтобы найти решение, которое устроит всех»

Жоан Лапорта намекнул, что Рональд Араухо может покинуть «Барселону».

«Мы хотим, чтобы каждый наш игрок остался, все они приносят пользу.

У Араухо есть действующий контракт, и я хочу, чтобы он остался. Но возникли определенные обстоятельства, о которых я не буду рассказывать, потому что не знаю всех деталей, и он сейчас общается со спортивным директором.

Мы высоко ценим его профессиональные качества, но прежде всего – личные. У нас есть время, чтобы найти решение, которое устроит всех», – сказал президент «Барселоны».

Ранее сообщалось о предметном интересе к Рональду со стороны «Ювентуса».