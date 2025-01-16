«Барса» может продать Араухо, если поступит выгодное предложение. «Арсенал» интересуются защитником (Marca)

Рональд Араухо все же может покинуть «Барсу» зимой.

Ранее сообщалось, что защитник хочет покинуть клуб. Его связывали с переходом в «Ювентус», однако «Барселона » рассматривала возможность заблокировать трансфер в связи с травмой Иньиго Мартинеса. Сообщалось также, что уругваец дал согласие на продление контракта с каталонским клубом после разговора с Деку.

Тем не менее, по информации Marca, «Барселона» рассмотрит продажу Араухо , если поступит выгодное предложение. В подписании Рональда, помимо «Ювентуса », заинтересован «Арсенал ».

Такая позиция клуба связана с тем, что в последние месяцы агенты игрока постоянно уклонялись от четкого ответа по вопросу о продолжении сотрудничества. Более того, несмотря на все обсуждения, во время разговора Деку с футболистом тема продления его контракта вообще не поднималась.

Целью встречи во вторник было только предотвращение немедленного ухода футболиста, и она была достигнута, но с этого момента все сценарии остаются открытыми.