«Барса» может продать Араухо, если поступит выгодное предложение. «Арсенал» интересуются защитником (Marca)
Ранее сообщалось, что защитник хочет покинуть клуб. Его связывали с переходом в «Ювентус», однако «Барселона» рассматривала возможность заблокировать трансфер в связи с травмой Иньиго Мартинеса. Сообщалось также, что уругваец дал согласие на продление контракта с каталонским клубом после разговора с Деку.
Тем не менее, по информации Marca, «Барселона» рассмотрит продажу Араухо, если поступит выгодное предложение. В подписании Рональда, помимо «Ювентуса», заинтересован «Арсенал».
Такая позиция клуба связана с тем, что в последние месяцы агенты игрока постоянно уклонялись от четкого ответа по вопросу о продолжении сотрудничества. Более того, несмотря на все обсуждения, во время разговора Деку с футболистом тема продления его контракта вообще не поднималась.
Целью встречи во вторник было только предотвращение немедленного ухода футболиста, и она была достигнута, но с этого момента все сценарии остаются открытыми.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий