Араухо согласился продлить контракт с «Барсой» после переговоров с Деку (Фабрицио Романо)

Рональд Араухо остается в «Барселоне».

Защитник дал принципиальное согласие на продление контракта с каталонским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Спортивный директор Деку принимает активное участие в этом процессе. Между ним и игроком состоялись переговоры, завершившиеся на позитивной ноте.

Формальные детали контракта будут обсуждены в ближайшие дни.