Араухо согласился продлить контракт с «Барсой» после переговоров с Деку (Фабрицио Романо)
Рональд Араухо остается в «Барселоне».
Защитник дал принципиальное согласие на продление контракта с каталонским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Спортивный директор Деку принимает активное участие в этом процессе. Между ним и игроком состоялись переговоры, завершившиеся на позитивной ноте.
Формальные детали контракта будут обсуждены в ближайшие дни.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем