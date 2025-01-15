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  • Араухо согласился продлить контракт с «Барсой» после переговоров с Деку (Фабрицио Романо)
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Араухо согласился продлить контракт с «Барсой» после переговоров с Деку (Фабрицио Романо)

Рональд Араухо остается в «Барселоне».

Защитник дал принципиальное согласие на продление контракта с каталонским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Спортивный директор Деку принимает активное участие в этом процессе. Между ним и игроком состоялись переговоры, завершившиеся на позитивной ноте.

Формальные детали контракта будут обсуждены в ближайшие дни.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoБарселона
logoДеку
logoЛа Лига
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