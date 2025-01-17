Эндрик сделал первый дубль за «Реал» – забил из-за штрафной победный и пяткой из вратарской в игре с «Сельтой». У Гюлера 2 ассиста

Эндрик забил за «Реал» впервые с сентября и сделал первый дубль.

«Реал» дома обыграл «Сельту» (5:2 д.в.) в 1/8 финала Кубка Испании.

18-летний форвард «Мадрида » вышел на замену на 79-й минуте. На 108-й он забил ударом из-за штрафной после передачи Арды Гюлера , появившегося на поле на 70-й.

На 119-й бразилец оформил дубль – первый в составе «Реала», – забив пяткой из штрафной площади. Ассистентом снова стал Гюлер.

Для Эндрика эти голы стали третьим и четвертым в составе «сливочных». Он провел на поле 291 минуту в 17 матчах. Его статистика – здесь .

Отметим, что в начале дополнительного времени Эндрик избежал наказания за грубость – он ударил шипами в ахилл защитнику «Сельты» Карлосу Старфельту. Судья не наказал форварда.

Гюлер провел 22-й матч в этом сезоне за клуб. На его счету 3 гола и 5 ассистов. Подробная статистика турецкого хавбека – здесь .

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.