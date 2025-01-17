Мяч попал в руку Беллингему в штрафной «Реала» – судья не назначил пенальти в пользу «Сельты»

Мяч попал в руку Джуду Беллингему в штрафной «Реала» – судья не назначил пенальти.

«Реал» принимает «Сельту» в матче 1/8 финала Кубка Испании.

На пятой минуте первого дополнительного тайма после навеса с углового от гостей мяч сверху упал на руку хавбека «Мадрида » Джуда Беллингем . Отметим, что англичанин не поднимал руку, но она и не была плотно прижата к телу.

Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро не назначил пенальти в пользу «Сельты», ВАР не вмешался в эпизод.

Изображение: кадр из трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, дополнительное время).

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