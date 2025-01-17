Мяч попал в руку Беллингему в штрафной «Реала» – судья не назначил пенальти в пользу «Сельты»
Мяч попал в руку Джуду Беллингему в штрафной «Реала» – судья не назначил пенальти.
«Реал» принимает «Сельту» в матче 1/8 финала Кубка Испании.
На пятой минуте первого дополнительного тайма после навеса с углового от гостей мяч сверху упал на руку хавбека «Мадрида» Джуда Беллингем. Отметим, что англичанин не поднимал руку, но она и не была плотно прижата к телу.
Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро не назначил пенальти в пользу «Сельты», ВАР не вмешался в эпизод.
Изображение: кадр из трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, дополнительное время).
Лунин зацепил Сведберга в штрафной «Реала». Судья не дал пенальти в пользу «Сельты», и Мбаппе забил в ответной атаке
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем