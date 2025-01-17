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Капитан «Сельты» Аспас о ВАР после того, как судья не дал пенальти в ворота «Реала»: «Алло, есть там кто-нибудь?»

Капитан «Сельты» Яго Аспас высмеял работу ВАР в матче с «Реалом».

На 37-й минуте матча 1/8 финала Кубка Испании «Реал» – «Сельта» в штрафной «сливочных» произошел контакт между вратарем Андреем Луниным и полузащитником Виллиотом Сведбергом, в результате которого швед упал на газон.

Главный судья матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушение правил и позволил «Реалу» развивать ответную атаку, в результате которой Килиан Мбаппе открыл счет. После гола рефери взял паузу, вероятно, проконсультировавшись с ВАР, после чего засчитал взятие ворот на «Сантьяго Бернабеу».

«Сельта» опубликовала твит о том, что «Мадрид» повел в счете, сопроводив сообщение кадром с падением Сведберга после контакта с Луниным.

«Алло, есть там кто-нибудь?» – отреагировал на пост 37-летний форвард, пропускающий игру из-за повреждения.

К своему посту Аспас прикрепил гифку с испанским сатириком, комиком и актером Мигелем Хилой, который в военной форме кричит в трубку: «Эй, это враг? Не могли бы вы остановить войну на минутку?» – это отрывок из его самого известного монолога.

Изображение: кадр из эфира TVE 1

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, дополнительное время).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Яго Аспаса
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