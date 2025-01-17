Асенсио сфолил в штрафной «Реала» на 90-й минуте. Маркос Алонсо забил за «Сельту» с точки – 2:2
«Реал» пропустил от «Сельты» в добавленное ко второму тайму время.
Команды встречаются в Суперкубке Испании. После 82 минут мадридцы вели 2:0, но на 83-й пропустили в результате ошибки Эдуардо Камавинга.
На 90-й минуте защитник Рауль Асенсио сбил в своей штрафной полузащитника Жонатана Бамба. Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро назначил пенальти и показал футболисту «Реала» желтую карточку.
Точный удар с одиннадцатиметровой отметки нанес воспитанник мадридцев Маркос Алонсо – 2:2.
«Реал» – «Сельта». 2:2 – Алонсо забил с пенальти на 91-й, Бамба отличился после ошибки Камавинга! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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