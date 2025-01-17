Асенсио сфолил в штрафной «Реала» на 90-й минуте. Маркос Алонсо забил за «Сельту» с точки – 2:2

«Реал» пропустил от «Сельты» в добавленное ко второму тайму время.

Команды встречаются в Суперкубке Испании. После 82 минут мадридцы вели 2:0, но на 83-й пропустили в результате ошибки Эдуардо Камавинга.

На 90-й минуте защитник Рауль Асенсио сбил в своей штрафной полузащитника Жонатана Бамба. Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро назначил пенальти и показал футболисту «Реала» желтую карточку.

Точный удар с одиннадцатиметровой отметки нанес воспитанник мадридцев Маркос Алонсо – 2:2.

«Реал» – «Сельта». 2:2 – Алонсо забил с пенальти на 91-й, Бамба отличился после ошибки Камавинга! Онлайн-трансляция