Эндрик ударил шипами в ахилл защитнику «Сельты» Старфельту. Судья не наказал форварда «Реала» – на 108-й он вывел мадридцев вперед и затем сделал дубль
Эндрик избежал наказания за грубость в игре с «Сельтой» в Кубке Испании.
На 2-й добавленной ко второму тайму минуте нападающий «Реала» в борьбе за мяч на левом фланге ударил шипами в ахилл защитнику Карлу Старфельту.
Шведский футболист вылетел за пределы поля и дал понять, что ему больно. Между футболистами команд возник небольшой конфликт, пока пострадавшему оказывали помощь.
Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро не стал фиксировать нарушение правил со стороны «Реала». Мадридцы разыграли аут.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
На 108-й минуте, во втором экстра-тайме, Эндрик дальним ударом сделал счет 3:2. На 119-й минуте он стал автором дубля, пяткой отправив мяч в ворота.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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