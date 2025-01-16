«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:30

«Реал» примет «Сельту» в 1/8 финала Кубка Испании.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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