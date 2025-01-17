«Реал» после ошибки Камавинга пропустил от «Сельты». Пас хавбека перехватил на краю штрафной Дуран
Эдуардо Камавинга допустил результативную ошибку в игре с «Сельтой».
Полузащитник «Реала» вышел на 70-й минуте матча Кубка Испании. На 83-й он получил мяч недалеко от своей штрафной площади, находясь лицом к своим воротам, и попытался сделать передачу Орельену Тчуамени, но тот уже пробежал ту точку, в которую был направлен пас.
Пабло Дуран совершил перехват и ассистировал Жонатану Бамба, находившемуся у одиннадцатиметровой отметки. «Сельта» сократила разницу в счете – 1:2.
Анчелотти верит в Камавинга и выпустил бы в старте «Реала», если бы завтра был еще один финал (As)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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