Лунин зацепил Сведберга в штрафной «Реала». Судья не дал пенальти в пользу «Сельты», и Мбаппе забил в ответной атаке
В ворота «Реала» не назначили пенальти перед голом Киллиана Мбаппе.
Французский нападающий открыл счет в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» на 37-й минуте после паса Дани Себальоса.
Прямо перед быстрой контратакой «Мадрида», которая завершилась голом, в штрафной «сливочных» произошел контакт между вратарем Андреем Луниным и полузащитником Виллиотом Сведбергом, в результате которого швед упал на газон.
Главный судья матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушение правил и позволил «Реалу» развивать ответную атаку. После гола рефери взял паузу, вероятно, проконсультировавшись с ВАР, после чего засчитал взятие ворот на «Сантьяго Бернабеу».
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport 2
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем