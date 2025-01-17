Лунин зацепил Сведберга в штрафной «Реала». Судья не дал пенальти в пользу «Сельты», и Мбаппе забил в ответной атаке

В ворота «Реала» не назначили пенальти перед голом Киллиана Мбаппе.

Французский нападающий открыл счет в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» на 37-й минуте после паса Дани Себальоса .

Прямо перед быстрой контратакой «Мадрида », которая завершилась голом, в штрафной «сливочных» произошел контакт между вратарем Андреем Луниным и полузащитником Виллиотом Сведбергом , в результате которого швед упал на газон.

Главный судья матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушение правил и позволил «Реалу» развивать ответную атаку. После гола рефери взял паузу, вероятно, проконсультировавшись с ВАР, после чего засчитал взятие ворот на «Сантьяго Бернабеу».

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport 2

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).