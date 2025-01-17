Винисиус забил впервые в 2025 году. У вингера «Реала» 14+9 в 25 матчах сезона
Винисиус Жуниор забил впервые в 2025 году.
24-летний вингер сборной Бразилии с передачи Браима Диаса удвоил преимущество «Реала» в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты».
В последний раз до этой встречи Винисиус забивал почти месяц назад – 18 января в финале Межконтинентального кубка против «Пачуки» (3:0). С тех пор он не забивал в 4 матчах подряд.
В нынешнем сезоне за 25 матчей на счету Винисиуса 14 голов и 9 ассистов. Его подробная статистика – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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