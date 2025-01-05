Анчелотти о Винисиусе: «Трудно быть им – мириться с оскорблениями, со всем происходящим. Он расстроен из-за красной, извинился»
В пятницу в перенесенной игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) вингер «Реала» был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову. Бразилец кричал на судью после красной, Рюдигер удерживал его.
«Это была не красная, а желтая, поэтому мы надеемся, что его не дисквалифицируют.
Трудно быть им, если оказаться в его шкуре. Трудно мириться со всем, что происходит, с оскорблениями. Это не так просто, но он пытается стать лучше.
Он расстроен из-за красной, он извинился. Мы должны смотреть вперед», – заявил главный тренер «Реала».
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