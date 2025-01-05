«Забьем – и они обосрутся. Когда начнут фолы свистеть». Винисиус – Мбаппе в перерыве матча с «Валенсией»

Стали известны реплики игроков «Реала» в перерыве матча с «Валенсией».

Команда Карло Анчелотти обыграла «Валенсию» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги. Мадридцы уступали 0:1 с 27-й и до 85-й минуты матча. С 79-й минуты они играли в меньшинстве после удаления Винисиуса Жуниора. На матче работала бригада судей во главе с Сесаром Сото Градо.

На кадры, снятые в туннеле раздевалок «Местальи», попали разговоры «сливочных» перед выходом на второй тайм при счете 0:1.

Так, Килиан Мбаппе говорит: «Мы должны ответить голом».

Винисиус Жуниор ответил французу: «Конечно, когда начнут фолы свистеть. Мы забьем, и они обосрутся. Еще немного, еще немного, и все будет».

Затем к ним подходит Джуд Беллингем, который произносит: «Давление на вратаря».

В заключение Дани Себальос повторяет: «Гол, гол, гол должен быть. Пойдем, ребята, давайте. Позитивнее. Верим в себя».