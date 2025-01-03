Фанаты «Валенсии» скандировали «Пляжный мяч Винисиусу», когда мимо проезжал автобус «Реала»
Фанаты «Валенсии» насмехались над Винисиусом Жуниором.
Сегодня «Реал» в гостях сыграет с валенсийцами в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги. Игра пройдет в 23:00 по московскому времени.
Болельщики домашней команды встретили автобус «Реала» скандированием «Пляжный мяч Винисиусу». Эта кричалка была придумана фанатами, когда вингер мадридцев, несмотря на ожидания, не смог завоевать «Золотой мяч».
Отмечается, что автобус заезжал на «Месталью» с черного хода, чтобы «избежать неприятностей».
«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Валенсии» подготовили кричалку про вингера «Реала» после невручения ему «Золотого мяча»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Marca
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