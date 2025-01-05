Экс-судья Итурральде заявил, что Винисиус получит меньшую дисквалификацию за удаление, чем мог бы, из-за отчета Сото Градо. Арбитр среди прочего не отметил агрессию игрока «Реала»

Судью матча «Реала» раскритиковали за мягкие формулировки об удалении Винисиуса.

В пятницу в перенесенной игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) вингер «Реала» был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову. Бразилец кричал на судью после красной, Рюдигер удерживал его.

На матче работала бригада судей во главе с Сесаром Сото Градо.

Согласно аудиозаписи переговоров Сото Градо с ВАР-судьей Алехандро Муньисом Руисом, главный арбитр уточнил у коллеги, был ли мяч в игре во время эпизода. Получив отрицательный ответ, судья удалил Винисиуса.

Однако в отчете судьи о матче не упомянуто обсуждение того, был ли мяч в игре. В отчете написано следующее: «На 79-й минуте Винисиус был удален по следующей причине: за преднамеренный удар соперника по голове, без обсуждения о мяче, с применением немалой силы. После удаления игрока пришлось удерживать членам его клуба, отводить в раздевалку, пока он продолжал протестовать».

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес отметил, что из-за несоответствий и формулировок Винисиус может получить меньшую дисквалификацию.

«Судья спрашивает у ВАР, был ли мяч в игре. Это важно, потому что это переход от одной статьи [правил] к другой. Первая статья предусматривает 2-3 матча дисквалификации, а вторая – от четырех до двенадцати», – заявил бывший судья.

Кроме того, Итурральде считает, что арбитр недостаточно отразил в послематчевом отчете реакцию Винисиуса после красной карточки, когда партнерам по «Реалу» пришлось увести его с поля.

«В отчете не указано, что Винисиус вел себя агрессивно по отношению к судье. Мне кажется, что это слишком мягко для того, что Сото Градо говорил вначале.

Судья очень снисходителен, хотя [поведение Винисиуса] дает повод для изменения статьи.

Если ты неправильно составишь отчет, на этом все. Я всегда говорю, что судья может ошибиться в пенальти, игре рукой, красной карточке, но в отчете, который предполагает правдивость, ты должен быть максимально честен в описании того, что произошло.

То, что написано в протоколе, и то, что он говорит в аудиозаписи, сильно отличается», – отметил Итурральде Гонсалес.