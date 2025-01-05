Маффео о Винисиусе: «Он страдает от расизма. Если я поеду в Африку и меня назовут белым дерьмом, это повлияет на меня. Не думаю, что он провоцирует оскорбления и играет на этой теме»
Пабло Маффео высказался на тему реакции Винисиуса Жуниора на расизм.
«Винисиус страдает от этого, это неприятно. Если я поеду в Африку и меня назовут белым дерьмом, это повлияет на меня, но я такой же человек, как и все остальные.
Это влияет на него, это очень плохо, чтобы его осуждать. Он указывает на это, и я думаю, что он делает правильно, потому что он борется с чем-то действительно серьезным.
Я не думаю, что он провоцирует оскорбления. Он делает ошибки в некоторых вещах, как и все мы, например в том, как разговаривает с игроками или судьями, но я не думаю, что он играет на проблеме расизма», – сказал защитник «Мальорки».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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