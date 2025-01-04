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Винисиуса дисквалифицируют на два матча за толчок вратаря «Валенсии». «Реал» подаст апелляцию

«Реал» намерен оспорить красную карточку Винисиуса Жуниора.

В пятницу в перенесенной игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) вингер «Мадрида» был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

В «Реале» недовольны решениями главного арбитра Сесара Сото Градо и работавшего на ВАР Муниса Руиса в связи с тем, что судьи приняли во внимание только проступки бразильца, но не провокации со стороны вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски.

Сообщалось, что Винисиуса могут дисквалифицировать на срок вплоть до четырех матчей, однако, как пишет Marca, дело ограничится пропуском двух игр в чемпионате Испании.

«Реал» в любом случае подаст апелляцию. Окончательное решение по дисквалификации футболиста могут принять до понедельника – в этот день мадридцы сыграют с «Депортива Минера» в рамках Кубка Испании.

Винисиус толкнул вратаря в шею – прямая красная, с поля уводили силой. Новый скандал на «Месталье»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
Сесар Сото Градо
logoВинисиус Жуниор
logoСтоле Димитриевски
logoВаленсия
logoсудьи
дисквалификации
logoЛа Лига
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