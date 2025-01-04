Винисиуса дисквалифицируют на два матча за толчок вратаря «Валенсии». «Реал» подаст апелляцию

«Реал» намерен оспорить красную карточку Винисиуса Жуниора.

В пятницу в перенесенной игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) вингер «Мадрида » был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

В «Реале» недовольны решениями главного арбитра Сесара Сото Градо и работавшего на ВАР Муниса Руиса в связи с тем, что судьи приняли во внимание только проступки бразильца, но не провокации со стороны вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски .

Сообщалось , что Винисиуса могут дисквалифицировать на срок вплоть до четырех матчей, однако, как пишет Marca, дело ограничится пропуском двух игр в чемпионате Испании.

«Реал» в любом случае подаст апелляцию. Окончательное решение по дисквалификации футболиста могут принять до понедельника – в этот день мадридцы сыграют с «Депортива Минера » в рамках Кубка Испании.

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